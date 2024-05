Wolfgang Adis als Jugendleiter des Fußball-Bezirks Alb wiedergewählt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Wolfgang Adis heißt der alte und neue Jugendleiter des Fußball-Bezirks Alb. Adis wurde bei der Jugendleiter-Hauptversammlung im Pfullinger Jahnhaus ohne Gegenstimme wiedergewählt. Die Besetzung seines Ausschusses wird Adis bei der Staffelleitersitzung vorstellen. Enttäuschend bei dieser von Grußworten des stellvertretenden Bezirks-Vorsitzenden Markus Werthmann eingeleiteten Versammlung: Nur 27 von 105 Vereinen mit Jugendarbeit hatten einen Vertreter geschickt. Sechs Clubs haben sich wenigstens entschuldigt, 72 Vereine fehlten unentschuldigt.

Ausbildungspauschale mehrheitlich zugestimmt

Angenommen wurde ein Antrag des TSV Sondelfingen. Die Sondelfinger forderten die Einführung einer Ausbildungspauschale bei Vereinswechseln. Das sei bei anderen Landesverbänden schon seit Jahren in der Spielordnung verankert. Diesem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Er kommt somit beim Bezirkstag zur Abstimmung. Adis ging in seinem Bericht auf die zahlreichen ehrenamtlichen Trainer und Betreuer ein, die »eine ganze Menge an Sozial- und Integrationsarbeit« leisten würden.

Der stellvertretende Verbandsjugendleiter Helmut Ebermann sprach unter anderem zum Thema Schule und Verein. Sein Wunsch: Noch mehr Vereine sollen mit der örtlichen Schule kooperieren. Sehr unerfreulich: Im Jugendfußball hat die Gewalt zugenommen. Die Hallen-Wettbewerbe, so Ebermann, »könnten besser laufen«. Er appellierte an die Kommunen, die Mieterhöhungen für die Sporthallen herunterzufahren. (GEA)