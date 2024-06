Aktuell Fussball

Wie der VfL Pfullingen den Klassenerhalt geschafft hat

Der VfL Pfullingen schafft, wie bereits in der vergangenen Saison, den Klassenerhalt am letzten Spieltag und geht damit in der kommenden Runde zum sechsten Mal in Folge in der Verbandsliga auf Punktejagd. Was Sportvorstand Paul Stingel darüber denkt.