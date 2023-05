Dortmund und Bayern kämpfen am Samstag im Fernduell um die Deutsche Meisterschaft. Wie zwei GEA-Redakteure die Chancen ihrer Lieblings-Teams einschätzen und was sie für die Zukunft fordern.

Münchens Jamal Musiala (links) und Dortmunds Emre Can (rechts) kämpfen um den Ball. In der Mitte Dortmunds Jude Bellingham. Beide Mannschaften treffen am 1. April erneut aufeinander. Foto: dpa Münchens Jamal Musiala (links) und Dortmunds Emre Can (rechts) kämpfen um den Ball. In der Mitte Dortmunds Jude Bellingham. Beide Mannschaften treffen am 1. April erneut aufeinander. Foto: dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.