In der Fußball-Landesliga haben die Young Boys Reutlingen das Derby beim TSV Ofterdingen mit 2:0 (0:0) gewonnen. Was der vierte Sieg in Serie bedeutet und wie Trainer Volker Grimminger die sportliche Situation der Reutlinger einschätzt.

Balint Szalanszki (links) von den Young Boys setzt sich gegen Ofterdingens Fabian Schmid durch. Foto: Dennis Duddek/Eibner Pressefoto Balint Szalanszki (links) von den Young Boys setzt sich gegen Ofterdingens Fabian Schmid durch. Foto: Dennis Duddek/Eibner Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.