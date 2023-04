Silas Rempfer (rechts) leistet dem SV Nehren wertvolle Dienste. Im Spiel gegen Metzingen vor drei Wochen übernahm der 19-Jährige dank seiner Leistungen sogar die Kapitänsbinde – und das als jüngster Spieler der Mannschaft. FOTO: PIETH Silas Rempfer (rechts) leistet dem SV Nehren wertvolle Dienste. Im Spiel gegen Metzingen vor drei Wochen übernahm der 19-Jährige dank seiner Leistungen sogar die Kapitänsbinde – und das als jüngster Spieler der Mannschaft. FOTO: PIETH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.