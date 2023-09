Vom FC Engstingen bis zum VfB Stuttgart II: Die Stationen von Sven Schipplock

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jugendzeit: Als Vierjähriger unternahm Schipplock beim FC Engstingen im Schlepptau seines zwei Jahre älteren Bruders Kai seine ersten fußballerischen Gehversuche. Der nächste Schritt war der SSV Reutlingen, wo er in der C2 aussortiert wurde. Über die Stationen TSV Sondelfingen und VfL Pfullingen kehrte der Honauer vor der A-Junioren-Bundesliga-Saison 2006/07 zum SSV Reutlingen zurück.

SSV Reutlingen: Bevor er einen Platz im SSV-Regionalliga-Team erhielt, befand sich Schipplock auf dem Absprung in Richtung Balingen. »Ich habe bei der TSG ein Probetraining gemacht«, erinnert er sich. Dann lief die Vorbereitung beim Kreuzeiche-Club gut und im vierten Saisonspiel erzielte der Angreifer beim 3:1 gegen den SV Sandhausen zwei Tore. »Ab diesem Zeitpunkt hat ein Rädchen ins andere gegriffen.«

Sven Schipplock im Trikot des damaligen Regionalligisten SSV Reutlingen. Foto: Nicht angegeben

VfB Stuttgart: Ralf Rangnick (Hoffenheim) rief an, mit Felix Magath (Wolfsburg) hat er sich in München getroffen, Hans Meyer (Nürnberg) hatte auch Interesse. Letztlich landete Schipplock im Januar 2008 beim VfB Stuttgart. »Der VfB war damals deutscher Meister, das war surreal.« Für die Stuttgarter absolvierte Schipplock in dreieinhalb Spielzeiten zwölf Bundesliga-, 77 Drittliga- und zwölf Regionalligaspiele. Ab Juli 2021 spielte er am Ende seiner Laufbahn zwei Jahre für den VfB II in der Regionalliga (28 Spiele/drei Tore).

TSG 1899 Hoffenheim: Bei den Kraichgauern erlebte er seine beste Zeit als Profi. In vier Jahren kam Schipplock auf 84 Bundesligaspiele (16 Tore). In Hoffenheim erwarb er sich den Ruf, der beste Einwechselspieler in der Bundesliga zu sein.

Hamburger SV: In zwei Bundesliga-Jahren wurde Schipplock 30 Mal eingesetzt (null Tore).

Darmstadt 98: 2016/17 wurde er an die »Lilien« ausgeliehen. Schipplocks Bilanz: 23 Bundesliga-Begegnungen, zwei Tore.

Arminia Bielefeld: In zwei Zweitliga-Jahren kam er für die Arminia auf zwölf Spiele (ein Tor). Der Verein wollte ihn loswerden, doch »nach zwei Einwechslungen war Trainer Uwe Neuhaus der größte Fan von mir«. Schipplock absolvierte 2020/21 für Bielefeld 32 Bundesligaspiele (ein Tor). (GEA)