Vier Treffer von Neu-Stürmer Aktepe bei Sieg der Young Boys Reutlingen

DARMSHEIM. Die Young Boys sind mit einem Kantersieg in die neue Landesligaspielzeit gestartet. Die Mannschaft von Trainer Yasin Yilmaz siegte beim TV Darmsheim mit 6:1 (4:0). Yilmaz hatte vor der Partie noch vor Darmsheim gewarnt, hatte doch der Aufsteiger in der ersten WFV-Pokalrunde den Verbandsliga-Aufsteiger TV Echterdingen mit 6:1 abgefertigt. »Ich war überrascht über die Deutlichkeit, aber wir haben von Anfang an Gas gegeben«, analysierte Reutlingens Abteilungsleiter Marcel Laaß die Partie. »Aber es hat mich nicht überrascht, dass die Mannschaft schon so gut eingespielt ist. Die Leistungen in der Vorbereitung waren teilweise schon sehr gut.«

Als Schiedsrichter Johannes Röhrig nach 45 Minuten zur Pause pfiff, war die Partie bereits entschieden. Young-Boys-Kapitän Hakan Aktepe erwischte einen Sahnetag und brachte seine Mannschaft mit einem Viererpack (18. Spielminute, 29., 35., 41.) auf die Siegerstraße. Aktepe agierte erstmals als Sturmspitze. Grund dafür war, dass mit Aleksandar Krsic (Urlaub) und Pana Nakos (Knieprobleme) die nominellen Spitzen nicht zur Verfügung standen. »Hakan hat auch in der Vorbereitung nicht auf dieser Position gespielt, dafür hat er es ziemlich gut gemacht«, lobte Laaß.

Auch Yilmaz musste aufgrund der Personalnot in der Defensive wieder die Fußballschuhe schnüren, unter anderem waren Kevin Lesener (Urlaub) und Markus Wagner (Kreuzbandriss) nicht im Aufgebot. Nachdem Kevin Nicolaci (46.) das 5:0 erzielte, schalteten die Young Boys in den Verwaltungsmodus. Dennis Roth (73.) erzielte den Ehrentreffer für Darmsheim, ehe Samuel Schmid (87.) für den 6:1-Endstand sorgte. (GEA)