Viele Unentschieden am 23. Spieltag der A-Liga Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit Mühe aber verdient gewinnt der VfL Pfullingen II in der Reutlinger A-Liga gegen die Spielgemeinschaft Dettingen/Glems II. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit brauchte es die Einwechslungen von Hannes Haag und Marvin Krüger in der 52. Minute um Überlegenheit herzustellen. »Hannes traf doppelt, Marvin einfach. Der Wechsel war wichtig. Aber auch ein großes Lob an die SGM, sie haben sich echt wacker geschlagen«, fasste VfL-Trainer Benjamin Hübner nach dem 3:0-Erfolg zusammen.

Der SV Degerschlacht verteidigte per 6:2-Heimsieg gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen den zweiten Tabellenplatz. »Wir haben heute gegen einen tief stehenden Gegner sehr hoch angegriffen und kamen so zu einigen Torchancen«, fasste Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger zusammen. Besonders lobte er seine »absolute Waffe« und Dreifachtorschützen Luka Brendle: »Dafür habe ich ihn aus Unterhausen geholt.«

Ali Öztürk rettet Punkt

»Es war ein müder Sommerkick«, bewertete Sickenhausens Abteilungsleiter Timo Bintakies die 0:1-Heimniederlage gegen den TSV Oferdingen. Die Partie auf schlechtem Untergrund spielte sich vor allem im Mittelfeld ab. »Wir hatten zwei, drei Chancen, die Oferdinger trafen mit ihrer einzigen.« Jetzt gilt der Blick für Bintakies auf die optimale Vorbereitung der nächsten Runde. »Wir wollen beginnen Jugendspieler einzubinden und mit einem guten Gefühl aus der Saison gehen.«

»Wir sehen es als Erfolg«, sagte Pliezhausens Trainer nach dem 0:0 gegen den Tabellendritten TSV Sondelfingen. Doch der war harte Arbeit. Die Pliezhäuser verteidigten über die gesamte Spielzeit mit ganzer Mannschaft. »Ich glaube, wir hatten nicht eine Torchance.« So ist es nicht verwunderlich, dass Pliezhausens Torwart Ali Öztürk bester Mann war: »Er hat uns gerettet, zwei drei Dinger rausgeholt, die man eigentlich nicht halten kann.« Öztürk war es jedoch, der den Punkt in der Nachspielzeit ins Wanken brachte. Nach einem Foul von Ali Öztürk an Hazar Günen setzte Sebastian Rohloff den fälligen Elfmeter neben das Tor.

Lukas Bux in Topform

Ebenfalls 0:0 spielte der TSV Betzingen beim TSV Mähringen. Dabei dominierten die Betzinger die ersten sechzig Minuten. »Wir hatten echt sehr viel den Ball, haben die Dinger aber nicht gemacht. Dann ist uns irgendwie die Luft ausgegangen«, erklärte Betzingens Trainer Mario Mazar. In der Folge hatten die Mähringer einige Chancen und vergaben diese laut Mazar kläglich. So verspielten die Mähringer mehrere Versuche alleine auf den Betzinger Torhüter. »Beiden hat heute das letzte Quäntchen Glück gefehlt.«

Gemischte Gefühle äußerte Walddorf II-Trainer Fabian Schramm nach dem 4:4 gegen den SV Rommelsbach. »Wir nehmen die Punkte mit, es war aber auf jeden Fall deutlich mehr drin. Wir haben zweimal geführt«. Sein Team startete furios in die ersten zwanzig Minuten und führte direkt mit 2:0. »Dann war ein bisschen die Puste raus und wir kamen erst mit dem 3:2 nach der Pause wieder ins Spiel.« Das 4:4 rette dann in der 79. Minute Lukas Bux. Nach einem schönen Solo von Simon Erhardt musste Bux nur noch einschieben. »Lukas Bux hilft uns enorm, er hat sich die letzten Wochen super gesteigert.«

Im Abstiegskampf verlor der Tabellenletzte SV Sveti Sava Reutlingen gegen den SV Ohmenhausen mit 1:6. Damit unterlagen sie in allen sieben Spielen seit der Winterpause. (GEA)