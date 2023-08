Beim 3:1-Sieg des VfL Pfullingen gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen zum Saisonauftakt in der Verbandsliga sticht mit Lukas Klemenz wieder einmal ein junges Eigengewächs hervor. VfL-Sportvorstand Paul Stingel schwärmt vor der Partie gegen den FV Biberach am heutigen Freitagabend vom 19 Jahre alten Gächinger.

Drei Tore in bislang vier Pflichtspielen: Es läuft für VfL Pfullingens Jungspund und Außenbahnspieler Lukas Klemenz. Foto: Steffen Schanz Drei Tore in bislang vier Pflichtspielen: Es läuft für VfL Pfullingens Jungspund und Außenbahnspieler Lukas Klemenz. Foto: Steffen Schanz

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.