Verbandsligist VfL Pfullingen will gegen den TSV Berg eine Reaktion nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Neckarsulm zeigen. Trainer Konietzny zeigt sich optimistisch

Tobias Fulde war bis zu Winterpause noch für den TSV Genkingen in der Kreisliga A Münsingen am Ball. Foto: Tobias Baur/Eibner Tobias Fulde war bis zu Winterpause noch für den TSV Genkingen in der Kreisliga A Münsingen am Ball. Foto: Tobias Baur/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.