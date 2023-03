VfL Pfullingen springt auf Platz neun der Verbandsliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANGEN. Der VfL Pfullingen bleibt auch im vierten Spiel des Jahres 2023 in der Fußball-Verbandsliga ungeschlagen. Zwar blieb das Team von Trainer Daniel Güney diesmal ohne Sieg – nach zuletzt drei Erfolgen in Serie. Doch beim FC Wangen erzielten die Echazstädter, nach einem frühen Rückstand in der dritten Minute, einen wichtigen Punktgewinn gegen einen direkten Rivalen im Kampf um den Klassenerhalt. VfL-Mittelfeldspieler Kevin Haußmann erzielte nach 33 Minuten den 1:1 (1:1)-Endstand.

»Uns war klar, dass es ein schwieriges Spiel wird. Unter den Rahmenbedingungen ist der Punkt völlig in Ordnung. Wir sind weiter ungeschlagen. Das zählt«, sagte VfL-Coach Güney. Was er mit »den« Rahmenbedingungen meint? Insbesondere drei Dinge standen im Fokus.

Vor dem Anpfiff mussten die Pfullinger eine schmerzhafte Nachricht verkraften. Außenbahnspieler Lukas Klemenz fiel nach dem Aufwärmen wegen Magenbeschwerden kurzfristig aus. Noch einige weitere Spieler hatten laut Güney mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. Ebenso fehlte Außenverteidiger Christos Chatzimalousis wegen Knieproblemen. Im besonderen Blickpunkt stand Schiedsrichter Benedikt Fleig, der allein in der ersten Halbzeit gleich neunmal den Gelben Karton zückte. In der Schlussphase verteilte Fleig dann auch noch zwei Platzverweise gegen den FC Wangen. Die Pfullinger Verantwortlichen sowie einige Spieler sprachen von teilweise sehr fragwürdigen Entscheidungen.

Im Fokus auch das Wetter mit heftigen Windböen. »In der zweiten Hälfte ist wirklich jeder lange Ball wie ein Bumerang zurückgekommen«, so Güney. Durch das Remis springen die Pfullinger vorübergehend auf Platz neun. Damit liegt der VfL zum ersten Mal in dieser Saison auf einem einstelligen Tabellenrang. (ott)