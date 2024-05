VfL Pfullingen siegt im Kellergipfel

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die A-Junioren des VfL Pfullingen haben in der Verbandsstaffel wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Im Kellerduell beim TSV Berg setzten sich die Schützlinge von Trainer Philip Staneker mit 4:0 durch. »Endlich haben wir uns mal für den betriebenen Aufwand belohnt«, atmete Staneker durch. »Wir haben vorne die Chancen genutzt und hinten leidenschaftlich verteidigt.« Vor der Pause trafen Philip Kendel und Ante Boras zur 2:0-Halbzeitführung. Erneut Kendel sowie Kapitän Nico Rall vom Elfmeterpunkt, der in der Rückrunde bereits für die Aktiven in der Verbandsliga zum Einsatz kam, schraubten das Ergebnis in die Höhe. Durch den Erfolg gibt der VfL die Rote Laterne an den TSV Berg weiter und rückt nah an die Nichtabstiegsplätze heran. Da aus der Oberliga keine württembergische Mannschaft in die Verbandsstaffel runterkommt, steigen nur zwei Teams ab. Der VfL ist mit 22 Punkten Vorletzter und spielt noch gegen den Drittletzten Olympia Laupheim (23), beim Fünftletzten FV Ravensburg (27) und gegen den Viertletzten VfL Kirchheim (24).

Weniger erfolgreich zeigte sich das Pfullinger U 17-Team im Lokalderby gegen den SSV Reutlingen II. In der Verbandsstaffel-Begegnung der Tabellen-Nachbarn zog der VfL auf heimischem Geläuf mit 1:3 den Kürzeren. VfL-Coach Alexander Blehm sprach von einer »katastrophalen Chancenverwertung und katastrophalen Fehlern bei den Gegentreffern«. Und betonte weiter: »Das zieht sich seit Wochen. Du bist die bessere Mannschaft und verteilst Geschenke.«

Die A-Junioren des SSV Reutlingen festigen ihren fünften Platz in der Oberliga mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg über den Tabellensiebten FCA Walldorf. Noah-Elias Maurer und Tom Ruzicka brachten den SSV mit 2:0 in Führung, ehe Walldorf kurz vor Schluss den Anschluss herstellte. Ruzicka führt mit 18 Erfolgen zusammen mit drei weiteren Spielern die Torschützenliste an. Den Oberliga-B-Junioren des SSV gelang ein 6:0 (2:0)-Kantersieg gegen den SV Sandhausen. (GEA)