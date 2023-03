VfL Pfullingen macht mit Sieg den Traumstart perfekt

Bitte aktivieren Sie Javascript

FELLBACH. Zwei Spiele, zwei Siege und der Sprung auf Tabellenplatz elf: Der VfL Pfullingen hat in der Fußball-Verbandsliga einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Beim SV Fellbach gewann das Team von Trainer Daniel Güney mit 3:2 (2:1).

Das Fazit des Pfullinger Kommandogebers: »Die erste Hälfte war brutal stark. Zur Pause muss es 4:0 für uns stehen.« In Durchgang zwei habe sein Team jedoch richtig Glück gehabt. »Am Ende ist es in der Summe dann auch mal verdient, ein solches Spiel doch noch für sich zu entscheiden«, sagte der 31-Jährige. Der Spielverlauf? Durchaus denkwürdig. Schließlich führte der VfL nach dem Treffer von Lukas Klemenz (37.) bereits mit 2:0. Die Gastgeber glichen das Spiel kurz vor der Halbzeit (42.) und wenige Minuten nach der Pause (54.) aber wieder aus. Elf Minuten vor Schluss war es dann Kapitän Matthias Dünkel höchstpersönlich, der mit seinem Treffer dafür sorgte, dass der VfL drei Punkte ins Echaztal entführte.

Zu den Pfullinger Torschützen zählte wieder einmal Maximilian Herberth, der die frühe 1:0-Führung nach einer Ecke erzielte (8.). Warum das besonders erwähnenswert ist? Weil es sich um einen 20 Jahre alten Verteidiger handelt, der in dieser Saison bereits fünf Mal traf und hinter Stürmer Dominik Grauer (sechs Treffer) der zweitbeste Torschütze in den Reihen des VfL ist. »Maxi ist eine Maschine. Er hat sich zur absoluten Identifikationsfigur entwickelt und ist ein unverzichtbarer Spieler«, betonte Sportvorstand Paul Stingel. In der vergangenen Saison reihte er sich mit zwei Treffern noch ziemlich unscheinbar in die interne Torjägerliste ein. Herberth, der im Sommer 2021 aus der Jugend der Stuttgarter Kickers kam, sagte über seine offensiven Qualitäten: »Das mit der Torgefahr hat sich erst in dieser Saison entwickelt, weil ich eine deutlich offensivere Rolle einnehme.« Außerdem habe sich das Trainerteam einige Eckballvarianten überlegt, wovon er bislang enorm profitiere. (ott)