VfL Pfullingen II gewinnt A-Liga-Topspiel trotz Anfangsschwierigkeiten

REUTLINGEN. Der siebte Spieltag in der Reutlinger A-Liga bot erneut ein Topspiel und erneut hieß der Sieger VfL Pfullingen II. Mit einem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Sondelfingen baut der VfL den Vorsprung auf Platz zwei auf fünf Punkte aus. Dabei begann die Partie für die Echazstädter nicht gut. »Sondelfingen begann stark, traf sogar die Latte. Erst nach 25 Minuten konnten wir uns nach einer Umstellung befreien«, gab Pfullingens Trainer Benjamin Hübner zu. In der Folge nutzten die Pfullinger alle drei Torchancen zur überraschenden 3:0-Pausenführung. »In Hälfte zwei haben wir das Ding dann nach Hause geschaukelt. Ich bin zufrieden mit meiner Mannschat«, so Hübner.

Der Tabellenzweite TSV Oferdingen zog mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen den TSV Pliezhausen nach. »Der Sieg war wichtig vor der Partie gegen Sickenhausen. Drei Spiele in Folge nicht zu gewinnen, hätte uns in eine Negativspirale versetzen können«, sagte der erleichterte Abteilungsleiter Dominik Raisch. Nachdem die erste Halbzeit zerfahren war, drehten beide Teams in Hälfte zwei auf. »Die Pliezhäuser hatten auch Chancen auf den Ausgleich«, gab Raisch zu.

Fabian Hochgreve in Topform

Trotz dünner Personaldecke konnte der SV Degerschlacht einen 2:1-Heimsieg gegen die SGM Dettingen/Glems II einfahren. »Jannik Fischer und Dominik Geckeler aus der zweiten Mannschaft nutzten ihre Chance«, lobte Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. Beide Teams begannen spielfreudig, wobei die Degerschlachter die klareren Chancen hatten. Die SGM Dettingen/Glems II tat sich schwer klare Torchancen herauszuspielen, konnte dennoch nach einem Torwartfehler verkürzen.

Bei der Heimkehr zum Ex-Club setzte es für Sven Pichler, Spielertrainer des SV Rommelsbach, gegen den TSV Sickenhausen eine 1:5-Auswärtsniederlage. »Es war eine schöne Zeit, ich kenne noch einige«, lies Pichler verlauten. Das Spiel war von Fehlern geprägt. Alle Tore entstanden durch individuelle Fehler. Nach dem dritten Sickenhäuser Sieg in Folge, zeigte sich vor allem Doppelpacker Fabian Hochgreve verbessert, der bereits sieben Saisontreffern erzielt hat. » Fabi ist seit drei Spielen wieder deutlich bissiger und aktiver«, lobte Sickenhausens Trainer Paul Prochiner.

TSV Mähringen kampfstark

Als »sensationell« bewertete Mähringens Spielertrainer Marc Vollmer den 2:1-Heimsieg im Derby gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen. »Wir haben endlich wieder als Mannschaft gekämpft. Wir haben momentan 14 angeschlagene Spieler. Das ist nicht leicht, aber die auf dem Platz haben alles gegeben«, lobte Vollmer. In der nächsten Woche geht es gegen den TSV Betzingen. »Wenn wir da wieder so auftreten, werden wir das gewinnen«, zeigte sich Vollmer optimistisch.

Der Aufsteiger SV Sveti Sava Reutlingen macht nach dem 3:2-Heimsieg gegen den TSV Betzingen einen ordentlichen Satz in der Tabelle. Ganz im Gegensatz zum TSV Betzingen. Durch die knappe Niederlage steht der Vorjahreszweite sogar erstmals auf einem Abstiegsplatz.

Am siebten Spieltag war es dann soweit. Erstmals endete eine Partie in der Reutlinger A-Liga torlos. Im Duell der Aufsteiger zwischen dem SV Walddorf II und SV Croatia Reutlingen II kamen beide Teams zu wenigen aussichtsreichen Chancen. »So langsam geraten wir unter Zugzwang«, gab Walddorfs Abteilungsleiter Julian Wohlfarth zu. Das Problem seiner Mannschaft sieht er in der Offensive: »Wir spielen uns zu wenige Torchancen heraus. Das werden wir im Training angehen.« (GEA)