VfL Pfullingen II erneut im Torrausch

REUTLINGEN. Mit einem 8:0-Auswärtssieg beim SV Croatia Reutlingen II und 15 Toren in den letzten zwei Spielen setzt sich der VfL Pfullingen II in der Reutlinger Kreisliga A an die Tabellenspitze. Während die Pfullinger spielfreudig den Ball durch die Reihen zirkulieren ließen, versuchte es Croatia mit langen Bällen in die Spitze. Abnehmer fanden sie kaum. »Wir waren konzentriert und auch die Einwechselspieler haben ihren Job erfüllt«, lobte Pfullingens Trainer Benjamin Hübner.

Der TSV Oferdingen zieht mit einem 3:1-Heimsieg gegen den TSV Mähringen nach. Der vierte Erfolg im vierten Spiel war einer der Kategorie Arbeitssieg. Die Oferdinger waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Den Grund für das seit der letzten Rückrunde andauernde Hoch glaubt Oferdingens Abteilungsleiter Dominik Raisch zu kennen: »Wir sind brutal effizient. Endlich treffen unsere Stürmer«. Vor allem Dreifachtorschütze Julian Richter erntet Lob. »Er war der beste Mann. Er läuft extrem viel und holt sich die Bälle selbst ab«, lobte Raisch.

Patrick Luz rettet SV Degerschlacht

»Spannender als nötig«, so Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger, machte es der SV Degerschlacht beim 2:1- Auswärtssieg beim SV Rommelsbach. Obwohl die Degerschlachter die Partie von Beginn an dominierten, trafen die Rommelsbacher per Elfmeter in die Degerschlachter Drangphase zum 1:0. In der Folge verloren die Degerschlachter den Faden und drehten erst in den letzten zehn Minuten wieder auf. Nach mehreren vergebenen Großchancen glich Dominik Kaschuba in der 85. Minute aus. Das Siegtor schoss Patrick Luz in der 90. Minute, als er außen stark durchbrach und sein Schuss von Rommelsbachs Marius Lauinger ins Tor prallte.

»Der Sieg ist viel zu niedrig ausgefallen«, kritisierte Sondelfingens Trainer Marcel Geismann nach dem 4:1-Heimsieg gegen den SV Sveti Sava Reutlingen. »Wir hatten 70 Prozent Ballbesitz und haben Druck gemacht«, sagte Geismann. Vor allem konditionell waren die Sondelfinger stärker, so dass Sveti nur über Standards gefährlich wurde. Ein Lob geht an Hazar Günen: »Er hat heute in der ersten Halbzeit drei Tore vorbereitet, sich völlig ausgepowert«, lobte Geismann.

SGM Dettingen/Glems weiterhin punktlos

In allerletzter Sekunde rettete die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen einen Punkt im Heimspiel gegen den TSV Betzingen. Nachdem die SGM in der ersten Halbzeit mit zwei Toren in Rückstand lag, gaben die Spieler von Antonio Tunjic nicht auf und kämpften bis zur buchstäblichen letzten Minute, in der Nashmi Alalawi zum 2:2-Endstand traf.

Auch nach dem dritten Spiel bleibt der Aufsteiger SGM Dettingen/Glems II bei der 0:4-Heimniederlage gegen den SV Ohmenhausen ohne Punkt. »Wir konnten unsere Ziele bisher nicht umsetzen. Wir machen zu viele Fehler«, so Dettingen/Glems' Trainer Tiberiu Vanca. Gegen Ohmenhausen waren es drei Eckbälle, die zu Gegentoren führten. Trotzdem zeigt sich Vanca zuversichtlich: »Wir haben einen tollen Teamgeist und eine große Qualität in der Truppe. Wir werden alles geben, um den Klassenerhalt zu sichern«, so Vanca kämpferisch. (GEA)