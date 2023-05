VfL-A-Junioren mit Blitzstart

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Den Fußball-A-Junioren des VfL Pfullingen gelang eine Überraschung. Die Schützlinge von Trainer Florian Gekeler bezwangen den Tabellendritten FV Löchgau mit 3:2 (3:1). Die auf Position zehn rangierenden Pfullingen legten einen Blitzstart hin. Ali-Khan Genc erzielte in der fünften Minute das 1:0, Christian Pöhlein erhöhte eine Minute später auf 2:0. Pöhlein markierte zudem den dritten Treffer des VfL.

In der B-Junioren-Verbandsstaffel zog der VfL Pfullingen gegen den Spitzenreiter SGV Freiberg mit 1:2 (0:2) den Kürzeren. Im zweiten Durchgang waren die Pfullinger gut im Spiel. Das Momentum rückte nun auf die Seite des VfL. Nach einem Schiedsrichterball erzielte Joshua Haid den Anschlusstreffer. Danach vergaben die auf Platz zehn rangierenden Pfullinger einige Großchancen. »Durch mehrere Ausfälle haben wir lange gebraucht, um unseren Rhythmus zu finden. Die zweite Halbzeit war sehr stark, wir haben den Tabellenführer dominiert«, erklärte VfL-Trainer Alexander Sulzberger.

Der SSV Reutlingen setzte am vorletzten Spieltag der B-Junioren-Oberliga ein Ausrufezeichen. Das Team von Trainer Heiko Necker, in der Tabelle auf Rang drei zu finden, erkämpfte sich am vorletzten Spieltag beim Meister 1. FC Heidenheim ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. (kre)