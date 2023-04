Verbandsliga: TSG Tübingen schlägt Calcio und klettert auf Rang sieben

Bitte aktivieren Sie Javascript

LEINFELDEN. »Das waren extrem wichtige Punkte, die wir heute geholt haben. Ich bin hocherfreut«, so ein erleichterter TSG Tübingen-Trainer Michael Frick nach dem 3:1-Auswärtserfolg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen in der Verbandsliga. Die Unistädter gerieten aber zuerst durch ein frühes Gegentor (11.) ins Hintertreffen und konnten bis zur Pause keinen Erfolg verbuchen. »Das war zu brav, zu zögerlich«, urteilte der Coach. Mit der Einwechslung von Tom Abele und Noah Dörre kam frischer Schwung ins Team und kaum auf dem Feld, erzielte Dörre nach Balleroberung den verdienten Ausgleich (61.). Maximilian Steinmann stand wenige Zeigerumdrehungen später bei einem Eckball von rechts goldrichtig und erhöhte per Kopf auf 2:1 (66.). Den Siegtreffer erzielte Tim Steinhilber, der kurz vor dem Sechzehner den Ball bekam, in die Mitte zog und sehenswert ins linke obere Eck schlenzte. (uhl)