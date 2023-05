Unwetter stoppt Aufholjagd in der Münsinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Partie in der Münsinger A-Liga zwischen der TSG Upfingen und der SGM Steinhilben wurde aufgrund des Unwetters nach 60 Minuten beim Spielstand von 0:1 abgebrochen. Auch die Begegnung zwischen der TSG Münsingen und dem WSV Mehrstetten fand gewitterbedingt ein vorzeitiges Ende. Kurz vor Abbruch begann die Aufholjagd der TSG, die nach einem 1:4-Rückstand noch auf 3:4 verkürzte. Wann die Spiele wiederholt werden, ist derzeit noch offen.

»Dass Auingen trotz der Tabellensituation eine schwere Aufgabe wird, wussten wir schon vor der Partie«, erklärte Sonnenbühls spielender Co-Trainer Manuel Elting nach dem 4:1-Sieg gegen den SV Auingen. Der FCS kam gut ins Spiel, geriet aber nach zehn Minuten in Rückstand. »Das Team hat den Rückschlag sehr gut verarbeitet und spielerisch weiterhin gut agiert, wobei Auingen am Anfang stark dagegen gehalten hat«, so Elting. Kurz vor der Halbzeit sorgte FCS-Kapitän Manuel König noch für den Ausgleich. »Wir hatten einige große Chancen, die wir aber teilweise auch aus eigenem Unvermögen nicht genutzt haben. Am Ende konnten wir zwar spät, aber trotzdem verdient gewinnen«, resümierte Elting. Dabei betonte er, dass Auingen außerordentlich defensiv spielte und lediglich versucht hätte, das Ergebnis zu verwalten. Sinnbildlich dafür sei, dass die Auinger in der zweiten Hälfte keinen einzigen Torschuss vorweisen konnten.

Vier Unentschieden in Folge

Für den FC Engstingen ist das 2:2 gegen die SGM Hayingen das vierte Unentschieden in Folge. Eine 2:0-Führung reichte dem FC Engstingen nicht. Die SGM um Trainer Erich Kraus, der sein Team vor einigen Wochen vor der prekären Situation im Abstiegskampf gewarnt hatte, zeigte eine engagierte zweite Hälfte und glich in der 90. Minute durch den eingewechselten Patrick Zissner aus.

»Wir kämpfen weiter um den Klassenerhalt«, erklärte Nils Brändle vom SV Würtingen nach der 0:1-Niederlage gegen den TSV Wittlingen. Kurz nach der Pause geriet der SV Würtingen durch einen Foulelfmeter in Rückstand, mobilisierte aber noch mal alle Reserven: »Wir haben alles in die Partie reingeworfen, aber konnten kein Tor erzielen«, so Brändle. Auch diese Begegnung war vom starken Unwetter betroffen und musste zwischenzeitlich unterbrochen werden.

Ein Spiel mit vielen Highlights sahen die Zuschauer beim Aufeinander treffen des SV Hülben und des SV Lautertal. Simon Glocker brachte den SV Lautertal durch einen schnellen Doppelpack (3., 5.) in Führung, die Pascal Maier noch ausbauen konnte. Der SV Hülben zeigte Moral und so stand es nach 33 Minuten 2:3. Der SV Lautertal brachte die Führung aber ins Ziel und sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gomadinger belegen Relegationsplatz 13, den nur drei Punkte vom 16. Platz trennen.

Auch der TSV Holzelfingen präsentierte sich kämpferisch und holte im Abstiegskampf zählbares. Im Duell mit Meisterschaftsanwärter SV Bremelau fielen keine Treffer. Abgesehen vom Punktgewinn, ist es für den TSV ein mutmachendes Ergebnis und ein Beweis »für das große Potenzial in der noch jungen Mannschaft«, das Trainer Sven Bahnmüller in seiner Truppe sieht. (GEA)