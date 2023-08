Unglücklicher Auftakt: Aufsteiger Croatia unterliegt 3:5 in Ehningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Landesliganeuling Croatia Reutlingen verpatzte den Saisonauftakt denkbar unglücklich mit einer 3:5 (2:1)-Niederlage beim TSV Ehningen. »Die Mannschaft hatte sich das Unentschieden verdient, aber die kleinen Fehler werden in der Liga rigoros bestraft«, sagte Kapitän Ante Galic.

Dabei erwischte Croatia einen optimalen Start. Vincenzo Giambrone brachte die Gäste nach acht Minuten in Führung. Auch der Schock nach dem 1:1-Ausgleich durch Thierry-Derrice Jumbam hielt nur kurz an. Emre Köse stellte den alten Abstand wieder her. Doch eben Köse war es, der per Eigentor die Gastgeber zurückbrachte. In Überzahl, nachdem der Reutlinger Mario Nikolovski nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah, gingen die Ehninger durch Edison Behramaj in Front. Galic aber brachte seine Elf nochmal zurück und stellte auf 3:3.

Doch in den Schlussminuten hielt die Croatia-Defensive den Ehninger Angriffen nicht mehr stand. Tahir Badir und Bugra Bozkurt trafen in der Nachspielzeit zum 5:3-Endstand. »Wir sind eine junge Mannschaft, solche Spiele gehören zum Lernprozess dazu«, so Croatia-Präsident Nikola Solic. (GEA)