TV Derendingen in der Frauen-Oberliga chancenlos

NEUENSTEIN. Der Spitzenreiter der Frauen-Oberliga war eine Nummer zu groß für den TV Derendingen. Der TSV Neuenstein setzte sich gegen den TVD mit 4:1 (2:0) durch und steuert mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Regionalliga. »Neuenstein hat eine physisch starke Truppe, die mit viel Wucht und Entschlossenheit agiert«, berichtete Derendingens Trainer Jannic Abele. Darüber hinaus sei Neuenstein gestern »brutal effektiv« gewesen und mit den ersten zwei Chancen 2:0 in Führung gegangen, so Abele. Seine Schützlinge seien »nicht bissig und gierig genug« gewesen, um etwas Zählbares mitzunehmen. (GEA)