TuS Metzingen bestätigt: Jochen Class wird neuer Trainer

METZINGEN. Der Fußball-Landesliga-Tabellenvorletzte TuS Metzingen hat bestätigt, dass der Trainer in der neuen Saison Jochen Class heißen wird. Die Führungsriege der Abteilung habe sich für ihn entschieden, heißt es in der Presseerklärung. Man will nun die Zeit gemeinsam bis zum Saisonende nutzen und ein junges, dynamisches Team für die Bezirksliga aufstellen. »Mit Jochen Class als Trainer haben wir einen A-lizenzierten Trainer, mit dem wir auch im Jugendbereich einiges bewegen wollen«, verspricht sich Zizino Teixeira Rebelo einiges. Co-Trainer Julian Fesseler steht weiter zur Verfügung. (GEA)