Am 25. Spieltag der Reutlinger A-Liga fielen Tore wie am Fließband. Warum vor allem der SV Croatia Reutlingen II davon profitiert.

Pliezhausens Jonas Kegel (unten) grätscht Justus Hofmann von der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ab. Foto: STEFFEN SCHANZ Pliezhausens Jonas Kegel (unten) grätscht Justus Hofmann von der SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen ab. Foto: STEFFEN SCHANZ

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.