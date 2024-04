TSV Gomaringen II setzt Ungeschlagen-Serie fort

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEUSTETTEN. »Wir wussten schon lange, dass wir das Zeug dazu haben, unten rauszukommen.« So kommentierte Trainer Kaan Wehrle den 3:2-Erfolg seines TSV Gomaringen II beim SV Neustetten. Ein wichtiger Sieg, mit dem die Gomaringer mit der Spvgg Bieringen gleichziehen und somit das rettende Ufer und den Nicht-Abstieg so nah vor Augen hat wie in der ganzen Saison noch nicht. »Wir sind nun seit vier Spielen ungeschlagen, zeigen guten Fußball und nutzen unsere Chancen besser«, so Wehrle. »Die zwei Auswärtssiege waren überragend. Wir haben immer daran geglaubt und wenn es so weiter geht, dann kann das am Ende der Saison wirklich gut aussehen.« An der Tabellenspitze bleibt die SGM Altingen/Entringen das Maß aller Dinge. Mit einem 3:0 über Verfolger TSV Lustnau unterstrich die Mannschaft dies erneut. »Wir haben Lustnau eigentlich keine Chance gelassen«, meinte SGM-Spielleiter Uwe Karmann. (ric)