TSV Gomaringen überzeugt - Jetzt Härtetest gegen SG Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Einen nahezu perfekten Saisonstart für einen Aufsteiger legte der TSV Gomaringen in der Fußball-Bezirksliga hin. Die Mannschaft von Trainer Sevket Gencaban steht nach vier Spielen mit sieben Zählern auf Tabellenplatz sieben.

Einziger Makel war bislang die 0:1-Niederlage bei Mitaufsteiger SV Wurmlingen am vergangenen Sonntag. »Mit der Punkteausbeute bin ich sehr zufrieden. Wir haben gute Ansätze gezeigt, müssen uns aber auch noch in vielen Bereichen verbessern«, erklärt Gencaban.

Spätestens nach dem überraschenden 5:1-Erfolg gegen den Titel-Mitfavorit TSV Hirschau sind die Gomaringer der Liga ein Begriff. Nach einer starken Saison stieg der TSV in der vergangenen Spielzeit als Meister der Tübinger A-Liga auf – mit fünf Punkten Vorsprung vor dem SV Wurmlingen. Vor allem die Defensive, nur 28 Gegentore, war ein Grundstein des Erfolgs. Eine Stärke, die der Trainer beibehalten möchte – auch in der Bezirksliga. »Das ist das Wichtigste für mich. Ich war selbst Verteidiger, daher gewinne ich lieber mit 1:0 als mit 6:5«, sagt der Coach.

Neuzugang Mohl überzeugt

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist der Zusammenhalt in Gomaringen. Im Sommer gab es keine Abgänge, ergänzt wurde die Meistermannschaft allerdings um einige spannende neue Spieler. Dazu zählt allen voran Leon Mohl. Der 24-Jährige kam vom Landesligisten SV Nehren. Ein Jahr zuvor wechselte Mohl als Toptorschütze der Sportfreunde Dußlingen (24 Toren in 22 Spielen) zu den Steinlachtälern. Beim SVN avancierte Mohl direkt zum Stammspieler, bestritt 26 Partien und erzielte sechs Treffer. Doch nach nur einem Jahr in der Landes- folgte nun der Schritt zurück in die Bezirksliga. Seinen starken Leistungen tat der Wechsel allerdings keinen Abbruch. In vier Spielen in der noch jungen Bezirksliga-Saison erzielte Mohl bereits drei Treffer und steht damit auf Platz fünf der Torjägerliste. Hinzu kommen zwei Treffer in den ersten beiden Bezirkspokalrunden. »Leon macht das gut. Er hat sich gut eingegliedert. Aber damit steht er stellvertretend für unsere Neuzugänge«, lobt ihn sein Trainer.

Doch nicht nur in der Liga performen die Gomaringer. Im Pokal erreichte der TSV am Mittwoch die vierte Runde. Gegen den stark eingeschätzten TSV Mähringen aus der Reutlinger A-Liga behielt Gomaringen mit 5:1 die Oberhand.

Diesen Schwung will man nun für die schwere Heimaufgabe am Sonntag mitnehmen. Der TSV empfängt die SG Reutlingen (15 Uhr). »Für mich ist die SG einer der Aufstiegsaspiranten, es wird schwer. Die Leistung in Mähringen stimmt mich aber positiv«, so Gencaban. (leo)