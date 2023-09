Tabellenführer SSC Tübingen marschiert in der Fußball-Bezirksliga weiter von Sieg zu Sieg. In Hirschau kommt es zu einem kuriosen Elfmeterpfiff. Der vierte Spieltag im Überblick.

Lukas Koschmieder vom TSV Eningen (rechts) glänzt beim 4:1 gegen die TSG Upfingen mit einem Dreierpack. Foto: Eibner-Pressefoto Lukas Koschmieder vom TSV Eningen (rechts) glänzt beim 4:1 gegen die TSG Upfingen mit einem Dreierpack. Foto: Eibner-Pressefoto

