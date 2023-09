TSV Eningen weiter in guter Verfassung

Mert Demirel (rotes Trikot) von Aufsteiger Anadolu Reutlingen verpasst in dieser Situation gegen die TSG Tübingen II knapp den Ball.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Fußball-Bezirksligist TSV Eningen hat am dritten Spieltag einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den SV Pfrondorf eingefahren. Die Eninger starteten gut in die Partie und erarbeiteten sich Chancen. Doch die kompakt stehenden Pfrondorfer hielten zunächst die Null. Ein langer Einwurf in den Strafraum, vollendet von Giuliano Sauter (40.) per Kopf, brachte schließlich die Führung. Auch nach der Pause blieb der TSV die spielbestimmende Mannschaft. Ein Eigentor von Gästekeeper Jonathan Wutzler (59.) erhöhte die Eninger Führung. Den Endstand besorgte Lukas Koschmieder (90.). Nach einem langen Ball hinter die Abwehr, bediente Simon Hanle den im Rückraum stehenden Koschmieder, der zum 3:0 einschob. »Das war ein verdienter Sieg. Pfrondorf ist eine gefestigte Mannschaft, aber wir sind geduldig geblieben und haben unsere Chancen genutzt«, resümierte der spielende Abteilungsleiter Koschmieder. Beeindruckend: Die Eninger sind immer noch ohne Gegentreffer.

TSV Gomaringen überrascht im Topspiel

Im Topspiel überraschte Aufsteiger TSV Gomaringen mit einem 5:1-Erfolg gegen den TSV Hirschau. »Das war viel zu wenig von meiner Mannschaft«, schimpfte Hirschaus Trainer Marco Calderaro. Ein Doppelpack, beides Foulelfmeter von Leon Mohl (24., 35.), brachte die Gastgeber in Führung. Björn Zondler (41.) erhöhte vor der Pause sogar auf 3:0. »Wir haben sehr diszipliniert gespielt und die Vorgaben optimal umgesetzt«, fasste Gomaringens Coach Sevket Gencaban zusammen. Nach der Pause zeigten sich die Hirschauer zunächst verbessert und kamen dank des Foulelfmetertores von Cihan Canpolat (60.) auf 1:3 ran. In der 70. Minute wurde Benjamin Schiebel mit der Gelb-Roten-Karte des Platzes verwiesen. Ab diesem Zeitpunkt übernahmen die Gomaringer wieder das Zepter. Ralf Wohlbold (78.) und Sebastian Böhm (90.) sorgten schließlich für den 5:1-Endstand. »Mit der Punkteausbeute nach den ersten drei Partie bin ich sehr zufrieden, aber wir haben noch Punkte, in den wir uns steigern müssen«, betonte Gencaban.

Einen ungefährdeten Sieg fuhr der letztjährige Vizemeister FC Rottenburg ein. Die Elf von Marc Mutschler siegte auf heimischen Geläuf gegen die TSG Upfingen mit 4:0. In der 7. Minute brachte Moritz Rohrer seinen FCR in Front. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte Manuel Weber (45.+2) auf 2:0. Auch nach der Pause hatte der Aufsteiger aus Upfingen den Rottenburgern wenig entgegenzusetzen. Lukas Behr (66.) erzielte das 3:0 und entschied die Partie vorzeitig. Zum Endstand traf dann Lennis Eberle (90.+3).

TuS Metzingen belohnt sich spät

Deutlich mehr Probleme hatte hingegen Landesliga-Absteiger TuS Metzingen. Vor heimischer Kulisse siegte die TuS mit 1:0 gegen Aufsteiger SV Wurmlingen. Zunächst sahen die Zuschauer im Otto-Dipper Stadion aber eine zähe Partie. Die Wurmlinger verteidigten leidenschaftlich und ließen keine große Chancen zu. Auch nach dem Seitenwechsel rannte die TuS vergebens an. Doch die Metzinger blieben hartnäckig und belohnten sich spät durch Ilias Klimatsidas, der in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor des Tages erzielte. »Der Sieg war goldwert. Die Jungs haben den Kampf angenommen. Mit dieser Einstellung gehen wir in die nächsten Spiele«, lobte Metzingens Spielleiter Thomas Zimmermann.

Mit 3:1 gewann die SG Reutlingen beim SV Zainingen. Für die Orschel-Hagener war es der erste Saisonsieg. Die SG, die durch Jacob Ammann (22.) in Führung ging, zeigte sich von Beginn an spielfreudig und war die bessere Mannschaft. Kurz vor der Pause erhöhte Fabian Dillmann auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang zurück und die Partie verflachte. Bis in die 75. Minute, als erneut Dillmann auf 3:0 stellte. Den Zaininger Ehrentreffer markierte Lukas Holder (88.).

Anadolu Reutlingen wartet weiter

Weiter auf den ersten Sieg wartet hingegen Aufsteiger Anadolu Reutlingen. Gegen die TSG Tübingen II verlor Anadolu mit 2:3. Kurz vor Schluss keimte nach dem 2:3-Anschlusstreffer von Muhammed Samil Dirican (84.) nochmals Hoffnung auf und Anadolu warf alles nach vorne. Die TSG aber blieb abgezockt und holte sich die drei Punkte. (GEA)