TSG Tübingen siegt trotz Unterzahl

DORFMERKINGEN. »Wir haben gut gekämpft und hatten auch das nötige Spielglück«, freute sich TSG-Trainer Michael Frick über das 2:0 gegen Oberliga-Absteiger Dorfmerkingen. Schon nach 15 Minuten schoss Laris Damm, der sich in den Rücken der Abwehr geschlichen hatte, nach Flanke von Lukas Pfister den Ball in die Maschen. Im weiteren Verlauf sah der Torschütze einmal vor der Pause die Gelbe Karte (42.) und nach Zusammenprall mit dem Dorfmerkinger Keeper Gelb-Rot (67.). Die TSG musste sich in Unterzahl den drückenden Sportfreunden erwehren. Mal rettete die Latte, mal der Pfosten, ein Treffer wegen Handspiel wurde nicht gegeben. Der eingewechselte David Fridrich konnte nach langem Abschlag den Ball in der Spitze erobern, der Abwehr entwischen und alleinstehend vor dem Tor mit einem Lupfer über Keeper Christian Zech zum 2:0 Siegtreffer abschließen (85.). (uhl)