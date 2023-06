Testspiel: VfB Stuttgart spielt in Reutlingen gegen den SSV

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der VfB Stuttgart bestreitet in den kommenden Wochen seine ersten Testspiele in der Vorbereitung auf die neue Saison. Am Samstag, 15. Juli, treten die Schwaben zu einer Vorbereitungspartie beim SSV Reutlingen an.

Neben dem sportlichen Test steht das Spiel ganz im Zeichen des Jubiläums »70 Jahre Kreuzeiche«. Der letzte Besuch des VfB Stuttgart im Kreuzeichen-Stadion liegt rund fünf Jahre zurück. »Wir freuen uns sehr, dass wir den VfB Stuttgart für unser Jubiläumsspiel gewinnen konnten und bedanken uns bei den Verantwortlichen des VfB für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld. Im Zeichen des Sports und der Freundschaft dürfen sich die Fans beider Vereine auf ein tolles Testspiel freuen«, erklärt Christian Grießer.

Ticket-Vorverkauf gestartet

Für das Spiel wird es sowohl Sitz- als auch Stehplatzkarten geben, die ab sofort im freien Verkauf auf der Ticketshop des SSV Reutlingen zu finden sind. Dabei wird es im Sitzplatzbereich ausschließlich nummerierte Platzkarten geben, um einen sorgenfreien Stadionbesuch zu ermöglichen. Da mit einer hohen Ticketnachfrage zu rechnen ist, empfehlen wir allen Stadionbesuchern sich die Tickets im Online-Vorverkauf zu sichern. (dpa/pm)