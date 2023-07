Testspiel-Sieg für den VfL Pfullingen: Ripas und Locher treffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Der VfL Pfullingen ist in die Testspielserie gestartet. Anlass war das Vereinsjubiläum des TSV Trochtelfingen und deren Fußballabteilung, zu dem das Verbandsliga-Team der Pfullinger eingeladen wurde. Der VfL unterbrach deshalb die zweiwöchige Trainingspause. Beim 2:0 (1:0) gegen den Münsinger A-Ligisten SGM Steinhilben/Trochtelfingen erzielten Alex Ripas und der vom Bezirksligisten SG Reutlingen zum VfL gestoßene Christian Locher die Tore. Das Pfullinger Team wurde mit sechs Spielern aus dem Kader der U 23 ergänzt.

»Das Team hat trotz der hohen Temperaturen und des sehr tief stehendem Gegners sich immer wieder Chancen herausgespielt«, resümierte Co-Trainer Florian Schwend, der seinen urlaubenden Chef Michael Konietzny vertrat. »In den kommenden Wochen werden wir verstärkt an den taktischen Komponenten und an den Abläufen arbeiten, um im WFV-Pokal und in der Verbandsliga erfolgreich zu sein. Ein Kompliment geht an das Team von Steinhilben/Trochtelfingen, das sehr leidenschaftlich verteidigt hat.« (ts)