In der vergangenen Saison schrammten die Fußballerinnen des TSV Sondelfingen knapp am Aufstieg in die Verbandsliga vorbei. Nun nimmt das Team mit einem neuen Trainer einen neuen Anlauf.

Ob die Sondelfinger Frauen auch in der neuen Landesliga-Saison häufig Grund zum Jubeln haben? Foto: Eibner-Pressefoto Ob die Sondelfinger Frauen auch in der neuen Landesliga-Saison häufig Grund zum Jubeln haben? Foto: Eibner-Pressefoto

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.