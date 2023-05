Tabellenspitze rückt in der Kreisliga A Münsingen eng zusammen

Traf in der 89. Minute zum 1:1 gegen Tabellenführer Upfingen: Bremelaus Kapitän Michael Scheu (links am Ball). FOTO: T.BAUR/EIBNER

MÜNSINGEN. Der Aufstiegskampf in der Münsinger A-Liga spitzt sich immer weiter zu. »Die TSG Upfingen hat mit dem heutigen Ergebnis alle Trümpfe bezüglich der Meisterschaft in der eigenen Hand«, erklärte Bremelaus Pressewart Anton Leicht nach dem 1:1 gegen die TSG Upfingen. In der ersten Halbzeit hatten die Bremelauer leichte Feldvorteile und ein deutliches Chancenplus. Alleine Sven Endler hatte die Führung zweimal auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten und am überragend parierenden TSG-Schlussmann Simon Schaude. »Nach der Halbzeit war die Partie ausgeglichener. Upfingen ist überraschend in Führung gegangen, wodurch wir natürlich offensiver werden mussten«, so Leicht. Infolgedessen kamen die Upfinger zu einigen aussichtsreichen Konterchancen, die sie ungenutzt ließen und bekamen in der 89. Minute die Quittung dafür. »Den erlösenden und mehr als verdienten Ausgleich, erzielte unser Kapitän Michael Scheu mit einem unhaltbaren Flachschuss aus 16 Metern«, fügte Leicht hinzu.

Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone

Begünstigt vom 1:1 in dieser Partie konnte der FC Römerstein durch einen 4:0-Sieg, gegen den zuletzt gut aufgelegten TSV Holzelfingen, zwei Punkte auf die TSG Upfingen aufholen. FCR-Topstürmer Mathis Kächele (29 Treffer) traf dreifach und liefert sich mit Sven Endler (31 Treffer, SV Bremelau) weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Torjägerkrone. Auch der spielfreie TSV Genkingen kann im Aufstiegsrennen noch eine bedeutende Rolle einnehmen, wobei die Chancen des FC Sonnenbühl noch besser stehen, falls dieser seine Nachholspiele gewinnt.

Der FC Engstingen kam wie in den vergangen beiden Begegnungen nicht über ein Unentschieden hinaus und trennte sich mit 1:1 vom abstiegsgefährdeten SV Lautertal. Die TSG Münsingen erkämpfte sich beim 1:1 gegen den FV Bad Urach einen wichtigen Punkt und bricht damit die jüngste Siegesserie der Uracher.

Wittlingen feiert »glücklichen Sieg«

»Es war ein etwas glücklicher Sieg«, sagte Wittlingens Pressewart Uli Krohmer nach dem 3:2-Sieg im Derby gegen den SV Hülben. Wittlingen erwischte einen Blitzstart und ging nach drei Minuten in Führung. »Danach haben wir es verpasst, das 2:0 zu erzielen. Wir haben im Mittelfeld nachgelassen und Hülben kam mit einem Doppelschlag nicht unverdient zurück«, so Krohmer. Der SV Hülben vermasselte sich einen positiven Ausgang der Partie laut Krohmer mit einem unnötig verursachten Foulelfmeter selbst. »Nach der zweiten Führung haben wir das Ergebnis verwaltet und über die Zeit gebracht«, ergänzte Krohmer.

Die SGM Steinhilben/Trochtelfingen bezwang den SV Auingen mit 2:0. »In der ersten Halbzeit war es eine offene Partie, in welcher beide Mannschaften hochkarätige Chancen liegen ließen«, erklärte SGM-Spielleiter Nico Wittner. In der 70. Minute traf Jan-Luca Ebinger per Strafstoß zur SGM-Führung und lenkte die Partie zugunsten seiner Farben.

Für den WSV Mehrstetten wird die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Die 3:1 Pleite gegen die SGM Hayingen hat für den WSV zur Folge, dass nun bereits acht Punkte zum Relegationsplatz fehlen. (GEA)