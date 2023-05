SV Rommelsbach gibt Punkte kampflos her - Anadolu so gut wie Meister

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Das Fußballspiel in der Kreisliga A zwischen dem SV Rommelsbach und Anadolu Reutlingen endete mit einem Tumult. Der Unparteiische brach die Partie ab. Über das weitere Vorgehen entschied das Bezirkssportgericht, das eine Neuansetzung der Partie verfügte. Die Fußball-Abteilungsführung des SV Rommelsbach hat Staffelleiter Klaus Rapp nun mitgeteilt, dass der SVR auf eine Neuansetzung des abgebrochenen Spiels verzichtet. Somit wird die Partie mit 3:0 Toren für Anadolu gewertet.

Doch warum gibt Rommelsbach die Punkte kampflos her? In einer Pressemitteilung erklärte der Club, dass man sich aufgrund der Vorfälle beim besagten Spiel nicht in der Lage sehe, für ausreichende Sicherheit der Zuschauer, Spieler und Funktionäre zu sorgen. »Um eine weitere Eskalation vorzubeugen, verzichten wir daher auf das Wiederholungsspiel.« Jegliche Vorwürfe der Wettbewerbsverzerrung im Kampf um die Meisterschaft weise man strikt ab.

Damit kann Anadolu Reutlingen praktisch schon jetzt Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Tabellenführer hat drei Partien vor Saisonende bereits acht Punkte Vorsprung auf den derzeitigen Zweiten TSV Betzingen. Am kommenden Sonntag gastiert Anadolu beim TSV Sondelfingen und kann dort auch rechnerisch alles klarmachen. Das Hinspiel entschieden die Sondelfinger jedoch mit 4:2 zu ihren Gunsten. (GEA)