SV Nehren siegt dank Vierfach-Hamm

NEHREN. Mit einer erneuten Galavorstellung von Stürmer Marvin Hamm hat Fußball-Landesligist SV Nehren vor 150 Zuschauern mit 4:1 (3:0) gegen den VfB Bösingen gewonnen. Hamm (26. Minute, 27., 45.) gelang ein Hattrick in der ersten Halbzeit zur 3:0-Pausenführung, mit seinem vierten Treffer in der 86. Minute traf der 27-Jährige zum 4:1-Endstand und steuerte alle Treffer für sein Team bei. Mit nunmehr 25 Saisontoren liegt Hamm zwei Treffer hinter Pascal Schoch (SG Empfingen). In der Tabelle kletterte die Mannschaft von Trainer Pedro Keppler um zwei Plätze auf den neunten Tabellenplatz. (GEA)