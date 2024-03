In der ersten Hälfte geben die Reutlinger eindeutig den Ton an und scheitern vier Mal am Aluminium. In Durchgang zwei sind die Gäste spielbestimmend

Björn Gerdes (rotes Trikot), der Croatia 1:0 in Führung bringt, im Zweikampf mit dem Ehninger Marcel Berberoglu. FOTO: BAUR Björn Gerdes (rotes Trikot), der Croatia 1:0 in Führung bringt, im Zweikampf mit dem Ehninger Marcel Berberoglu. FOTO: BAUR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.