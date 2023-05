SV Bronnen ist weiter auf Erfolgskurs

Bitte aktivieren Sie Javascript

BRONNEN. Die Überraschung nimmt immer weiter an Form an. Aufsteiger SV Bronnen bringt mit einem 3:2 (2:1)-Erfolg über den SV Braunenweiler drei weitere Punkte zwischen sich und dem Drittplatzierten der Kreisliga A (Bezirk Donau), der SGM Alb-Lauchert, die beim FC Inzighofen/Vilsingen/Engelswies 99 mit 2:3 (1:2) verloren und damit Bronnen in die Karten gespielt hat. »Ein wichtiger Sieg für uns«, stellte Bronnens Spielertrainer Akin Aktepe erleichtert fest. »Ein Arbeitssieg, den wir uns erkämpfen mussten. Das wird nun bis zum Ende ein Kampf um den zweiten Platz. Drei Mannschaften sind noch im Rennen.« Marco Kunz erzielte zwei Treffer für Bronnen – der Goalgetter ist mit 17 Erfolgen die Nummer zwei in der A-Liga-Torschützenliste hinter dem Ex-Pfullendorfer Verbandsligaspieler Joshua Menger (Sigmaringendorf/23). (GEA)