Starkes Comeback von Selin Münz vom TV Derendingen

DERENDINGEN. Die Oberliga-Fußballerinnen des TV Derendingen feierten gegen den 1. FC Mühlhausen einen 5:0 (4:0)-Kantersieg. »Wir legten eine fulminante Anfangsphase hin«, sagte Derendingens Trainer Jannic Abele. Nach Toren von Madita Habermehl, Lisa Armbruster und Lea Ganzenmüller stand es nach elf Minuten bereits 3:0. Das Highlight des Tages war die Rückkehr von Selin Münz. Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin stand nach langer Verletzungspause in der Startformation. »Das freut mich riesig. Selin hat hart an sich gearbeitet und auf der Sechser-Position ganz stark gespielt«, so Abele. (GEA)