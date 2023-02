SSV-A-Junioren schlagen sich in der Bundesliga achtbar: Weitere Punkte sollen her

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußball-A-Junioren des SSV Reutlingen ziehen sich als Aufsteiger in der Bundesliga achtbar aus der Affäre. Ein Sieg (2:1 beim SC Freiburg) und ein Unentschieden (2:2 bei Eintracht Frankfurt) stehen bislang zu Buche. Am morgigen Sonntag (13 Uhr, Kreuzeiche-Stadion) peilen die Schützlinge des Trainer-Duos Rasmus Joost/Philipp Reitter den ersten Heimsieg an. Als Gegner kreuzt das Schlusslicht Eintracht Trier (ein Punkt) in Reutlingen auf. »Wir möchten in den Heimspielen gegen Trier und am Mittwoch, 22. Februar, im Nachholspiel gegen Unterhaching punkten«, gibt Joost als Devise aus. Da der letzte Bundesliga-Spieltag bereits am 11. März steigt, teilte nun der Deutsche Fußball-Bund mit, dass es eine Anschlussrunde geben soll. »Geplant ist eine regionale Runde mit Vierer- und Fünfergruppen«, sagt Joost. (kre)