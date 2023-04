SSV-A-Junioren: 1:5-Niederlage beim 1. FC Heidenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

HEIDENHEIM. Die A-Junioren des SSV Reutlingen mussten sich in der Bundesliga-Sonderspielrunde beim 1. FC Heidenheim mit 1:5 (1:1) geschlagen geben. Zu Beginn der zweiten Hälfte kassierten die Reutlinger drei Gegentore in zehn Minuten. »In dieser Phase sind wir zusammengebrochen«, berichtet Trainer Rasmus Joost. »Da haben wir das vermissen lassen, was uns zuletzt ausgezeichnet hat.« Christian Mijatovic erzielte in der 39. Minute nach einem Eckstoß das zwischenzeitliche 1:1. Danach hätte der SSV 2:1 in Führung gehen können, doch Mijatovic und Marius Mahle vergaben gute Einschussmöglichkeiten. (kre)