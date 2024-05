Spannung im Tabellenkeller der Tübinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In der Tübinger A-Liga spitzt sich der Kampf gegen den Abstieg zu. Vier Teams kämpfen noch um den Ligaverbleib, darunter auch die Fußballer der SGM Talheim/Öschingen, die nur einen Punkt aus ihren beiden Spielen in dieser Woche holen konnten. »Es war wieder typisch«, meinte Spielertrainer Felix Wurster. »Wir haben gut mitgehalten, aber vorne und hinten sind uns zu viele Fehler unterlaufen. Personell gehen wir so auf dem Zahnfleisch, dass ich mit einer Verletzung noch einige Minuten weiterspielte. Drei Punkte wären schön gewesen, aber den einen nehmen wir mit.« Der TSV Gomaringen II ist ein weiteres Team in der gefährdeten Tabellenregion. Gegen den starken TV Derendingen holte die Mannschaft von Marco Kahlfuß zwar ein 2:2 (1:1), aber zufrieden war dieser nicht. »Es war eine große Chance für uns Boden gutzumachen, doch leider wurde uns dieser Sieg durch eine hohe Nachspielzeit geklaut.« (GEA)