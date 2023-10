Später Knockout: SV Nehren verliert 0:2 in Sindelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINDELFINGEN. Die Siegesserie von Fußball-Landesliga SV Nehren ist nach fünf Erfolgen in Folge gerissen. Vor 100 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Keppler beim Verbandsliga-Absteiger VfL Sindelfingen mit 0:2 (0:0). Bis in die Schlussphase durften die Steinlachtäler an einem Punkt schnuppern, am Ende stand man dennoch mit leeren Händen da. Tobias Kubitzsch (83. Minute) und Endrit Syla (90.) trafen spät, aber noch rechtzeitig für das Team von Sindelfingens Trainer Roberto Klug.

Nach insgesamt sechs Begegnungen musste das Keppler-Team den Platz mal wieder als Verlierer verlassen. »Es war ein typisches 0:0-Spiel mit wenigen Chancen«, berichtete Keppler. Jeder Mannschaft gehörte optisch eine Halbzeit. Kubitzsch erzielte per Abstauber in der 83. Minute die 1:0-Führung, Nehrens Torwart Michael Geiger ließ den Ball zuvor nach vorne abprallen. Marvin Steimle und Daniel Frank hatten in der Folge die Chance zum 1:1-Ausgleich. Mit einem Distanzschuss aus gut 40 Metern sorgte Endrit Syla dann für den 2:0-Endstand.

Unterdessen wurde Keppler vom Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands mit einer Strafe von 50 Euro nach der Roten Karte im Derby gegen den TSV Ofterdingen vor zwei Wochen belegt. (GEA)