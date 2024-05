Sondelfinger Frauen erarbeiten Sieg gegen SV Mietingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MIETINGEN. Es bleibt hochspannend im Kampf um Relegationsplatz zwei in der Fußball-Landesliga der Frauen. Der TSV Sondelfingen gewann gestern Abend beim SV Mietingen mit 2:1 (0:0) und brachte sich als Vierter in Lauerstellung. »Das war ein Arbeitssieg«, sagte Sondelfingens Trainer Petros Tengelidis. Am Sonntag gastieren die Sondelfingerinnen (46 Punkte) beim Dritten SV Granheim (47). »Wenn wir dieses Spiel gewinnen, sind wir zu 90 Prozent Zweiter«, glaubt Tengelidis. Grund: Der formstarke Zweite TSV Lustnau (47) erwartet am letzten Spieltag das Überflieger-Team SV Alberweiler (60). (GEA)