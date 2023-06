Sondelfinger Bravourstück: Sieg gegen den VfB Stuttgart II

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Großer Jubel bei den Fußballerinnen des TSV Sondelfingen. Das Team von Trainer Igor Marchese, der den Verein am Saisonende verlassen wird, hat sich in der Relegation gegen die zweite Mannschaft des großen VfB Stuttgart mit 2:0 (2:0) durchgesetzt. Der Erfolg vor 390 Zuschauern auf dem Sondelfinger Kunstrasenplatz sei »verdient« gewesen, berichtete die stellvertretende Abteilungsleiterin Carina Kugel. Die Sondelfingerinnen um Kapitänin Joana Tritt kämpfen nun am bevorstehenden Sonntag (15 Uhr) beim FV 09 Nürtingen um einen Platz in der Verbandsliga Württemberg.

Der TSV Sondelfingen, der als Zweiter in der Landesliga-Staffel 2 ins Ziel kam, legte gegen den Vize der Landesliga-Staffel 1 einen Blitzstart hin. In der 13. Minute markierte Hannah Sprenger per Strafstoß das 1:0. Torjägerin Anna Grüninger wurde zuvor von VfB-Keeperin Lilly-Emma Ebner von den Beinen geholt. Ebner wurde mit der Roten Karte bedacht. Das 2:0 ging auf das Konto von Luisa Franzmann (24.), die mit einem Freistoß aus 30 Metern erfolgreich war. Danach hatte Stuttgart mehr vom Spiel, die Sondelfinger Abwehr stand jedoch sehr gut. (GEA)