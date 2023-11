So lief der Spieltag in der Bezirksliga Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der FC Rottenburg bleibt Spitzenreiter in der Bezirksliga. Im Topspiel gegen den SSC Tübingen siegte die Elf von Marc Mutschler mit 1:0. »Wir waren von Anfang an da, waren aktiv und haben unsere Ideen sehr gut umgesetzt«, resümiert Mutschler. Die Offensive des FCR ließ aber zunächst Hochkaräter liegen, erst kurz vor der Pause erzielte Nick Heberle (44.) die 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer dann ein anderes Spiel. Rottenburg verlor die Kontrolle und der SSC kam zu Chancen – die beste per Foulelfmeter, diesen aber parierte Julian Häfner souverän.

Die Rottenburger, die nur noch über Konter gefährlich wurden, hielten aber ihre Stabilität und holten sich den Sieg. Damit bleibt der FCR in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. »Wir sind zu Hause eine Macht, darauf sind wir stolz und das soll auch der Grundstein für den Erfolg in der Rückrunde sein«, so Mutschler.

Metzingen macht es spannend

Einen souveränen 4:0-Erfolg fuhr der TSV Eningen gegen Schlusslicht SV Hirrlingen ein. »Endlich haben wir mal wieder über 90 Minuten eine wirklich gute Leistung gezeigt und uns den Dreier verdient«, freute sich Eningens Lukas Koschmieder. Von Beginn an waren die Hausherren das spielbestimmende Team. Einziger Kritikpunkt war die Chancenverwertung und daher ging der TSV nur mit einer 1:0-Führung in die Pause. Doch gleich nach Wiederanpfiff erhöhte Lukas Koschmieder (51.) auf 2:0 und stellte so die Weichen auf Sieg. »Der Treffer fiel zum richtigen Zeitpunkt, um Hirrlingen gar nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen«, so Koschmieder.

Etwas spannender machte es die TuS Metzingen beim 4:2-Sieg über den SV Pfrondorf. Dabei lief zunächst alles nach Plan – nach Toren von Massimo Imperatore (25.) und Marco Wanes (35.) führte die TuS mit 2:0 zur Halbzeit. Dann aber spielten nur noch die Gäste. Daniel Schreier (55., 80.) sorgte per Doppelschlag für den Ausgleich.

Die Metzinger aber fanden rechtzeitig zurück in die Partie und stellten nur drei Minuten nach dem Ausgleich wieder die Führung her – Telmo Teixeira Rebelo (83.) hatte getroffen. Den Endstand besorgte Serhan Sahin (86.). »Das war eine super erste Halbzeit, aber dann lassen wir so nach. Das ist mir unerklärlich«, schimpfte Spielleiter Thomas Zimmermann. »Wie die Mannschaft aber dann Moral zeigt und nochmal zwei Tore schießt, das spricht eben auch für sie«, lobte er. Die Metzinger, die auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben, kommen der Spitzengruppe immer näher. »Wir kommen immer besser in Schwung, wir wollen die drei letzten Spiele allesamt gewinnen und richtig nach vorne aufbauen«, so Zimmermann.

Turbulentes Spiel

Eine beeindrucke Heimstärke zeigte Aufsteiger Gomaringen. Auch im letzten Heimspiel der Hinrunde blieb der TSV ungeschlagen. Gegen den SV Walddorf siegte die Elf von Sevket Gencaban mit 4:0. »Das hätte ich so nicht erwartet«, schmunzelte Gencaban. Nach der 1:0-Halbzeitführung drehten die Hausherren vor allem in Unterzahl auf – Kapitän Justin Gharine sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (57.). Björn Zondler (64.), Leon Mohl (73.) und Benjamin Lever (86.) sorgten für die Treffer. »Wir haben wirklich gut gespielt und uns den Sieg auch in der Höhe verdient«, lobte Gencaban.

Turbulent wurde es dagegen beim 3:3-Unentschieden zwischen der SG Reutlingen und der TSG Upfingen. Ein langer Ball auf Julian Schuler (40.) brachte die tiefstehenden Upfinger aus dem Nichts in Front. Die SG aber kam gut zurück. Jacob Ammann (60.) erzielte den 1:1-Ausgleich. Wenig später aber gingen die Gäste wieder in Führung durch Patrick Kuch (72.). Die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten – nur eine Minute später stellte David Mojsisch auf 2:2. Der Fußball-Gott aber hielt noch zwei Akte bereit. Nach einem Freistoß-Abpraller traf Benjamin Schaude (84.) zur dritten Upfinger Führung. Doch die SG hatte mit Florian Stieb noch ein Ass im Ärmel. Der Verteidiger traf in der vierten Minute der Nachspielzeit per Kopf zum 3:3-Endstand. (GEA)