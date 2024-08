So waren die Auftakt-Spiele in der Kreisliga A Donau

Bitte aktivieren Sie Javascript

BRONNEN. Die SGM Alb-Lauchert und die SGM Bronnen/Neufra haben in der Kreisliga A einen glänzenden Start hingelegt. Bisher kämpften diese Vereine im Bezirk Donau, ab dieser Saison nach der Strukturrreform im Bezirk Oberschwaben um Punkte. Alb-Lauchert kam mit zwei Siegen aus den Startlöchern. Die neu gegründete Spielgemeinschaft des SV Bronnen und TSV Neufra steht nach zwei Begegnungen mit vier Punkten zu Buche. Am gestrigen Sonntag gewann das Team gegen den SV Langenenslingen mit 2:0 (1:0). Beide Tore gingen auf das Konto von Goalgetter Raphael Brillert. »Wir hätten unsere Angriffe im letzten Drittel besser ausspielen können, haben aber sehr gut verteidigt«, berichtete Abteilungsleiter Dominik Brillert. Im Auftaktspiel am Donnerstag beim FC Ostrach erkämpfte sich Bronnen/Neufra, das in Torhüter Thomas Wern »einen überragenden Rückhalt« (Brillert) hatte, ein 1:1 (0:1)-Remis. (kre)