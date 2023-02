So schlugen sich die Teams in der A-Liga Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter winterlichen Bedingungen startete die Reutlinger A-Liga ins neue Jahr. Das hatte Folgen für den 16. Spieltag. Gleich zwei Partien fielen aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes aus.

Tabellenführer Anadolu SV Reutlingen startete stark mit einem 3:0-Auswärtssieg in das neue Jahr. Anadolu-Trainer Ercan Acar freute sich jedoch nicht nur über das positive Ergebnis: »Nicht nur das Spiel heute hat mir gefallen, auch die Vorbereitung war top. Atakan Özpinar hat eine überragende Vorbereitung gespielt«.

Auch Verfolger TSV Sondelfingen startete mit einem 6:2-Heimsieg ins neue Jahr. »Wir haben uns nach dem frühen Gegentreffer deutlich gesteigert«, sagte Sondelfingens Spielleiter Peter Slavic. Spektakulär wurde es in der 49. Minute, als Alessio Bennardo einen Eckball direkt zum 3:1 verwandelte. In das neue Jahr starten die Sondelfinger mit einem alten Bekannten. Ralf Hengstner löste den ehemaligen Co-Trainer Sergio Sassano ab. »Die Chance von Ralfs Erfahrung bei uns und dem SSV Reutlingen zu profitieren, bewegte uns zum Wechsel«, erklärte Slavic.

»Wir haben heute einen Pflichtsieg eingefahren«, konstatierte SV Degerschlachts Trainer Heiko Lichtenberger. Seine Mannschaft startete mit einem 4:0-Auswärtssieg erfolgreich ins neue Jahr. »Wir haben gut gespielt. Wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben unsere Aufgabe erfüllt«, sagte Lichtenberger zufrieden. Kritik äußerte er an den Bedingungen in der Vorbereitung. Da der SV Degerschlacht über keinen Kunstrasenplatz verfügt, musste die Mannschaft auf fremde Plätze ausweichen. »Das ist ein Nachteil für uns«, gab Lichtenberger zu.

Torhüter Ali Öztürk rettet Punkt

»Gute Leistung, schlechtes Ergebnis«, so bewertete Mähringens Abteilungsleiter Fabrizio Piras das 1:1 beim TSV Pliezhausen. Nachdem Marc Vollmer das Führungstor bereits in der ersten Minute knapp verpasste, trafen die Pliezhäuser zum 1:0 nach einem Freistoß. »Wir spielten gut, die Chancenverwertung war schlecht« erklärte Piras. Ein Lob brachte er für den Pliezhäuser Torwart Ali Öztürk über die Lippen. »Heute scheiterten wir auch an ihm«, so Piras.

Im Abstiegskampf reichte es für den TSV Riederich im Heimspiel gegen die SGM Kirchentellinsfurt/Kusterdingen nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die Riedericher begannen stark und führten verdient zur Halbzeit mit 2:0. »Dann haben wir den Faden verloren«, sagte Riederichs Trainer Sven Fahl. In der Nachspielzeit traf die SGM in Unterzahl per Freistoß zum verdienten Ausgleich. (GEA)