So liefen die Spiele in der Fußball-Kreisliga A Münsingen

MÜNSINGEN. »Der TSV Holzelfingen ist der gefühlte Gewinner. Es fühlt sich eher nach zwei verlorenen Punkten als nach einem gewonnenen Zähler an«, berichtete Engstingens Pressewart Markus Vöhringer nach dem 3:3 (1:2) im Derby der Münsinger Fußball-Kreisliga A gegen Holzelfingen. Der FC Engstingen ging in der 91. Minute 3:2 in Führung und kassierte eine Minute später noch den Ausgleich. »Vor der Halbzeit kamen wir durch einen Lucky Punch noch zum Ausgleich. In der zweiten Hälfte haben wir das Derby angenommen, und waren spielerisch und kämpferisch da«, sagte Vöhringer. Trotz des bitteren Gegentreffers in der letzten Minute geht die Punkteteilung für Vöhringer in Ordnung, da Holzelfingen lange in Führung lag. Für Holzelfingen war’s ein wertvoller Zähler im Abstiegskampf.

Die TSG Upfingen gewann mit 4:3 (2:1) gegen den SV Hülben. Beim Spielstand von 3:3 war es der eingewechselte Jochen Katzmaier, der für den Tabellenführer zum Sieg traf. Verfolger SV Bremelau gewann mit 4:2 (4:0) gegen den SV Lautertal, bei dem der sich eigentlich im Fußball-Ruhestand befindende Simon Glocker im Aufgebot stand und einen Doppelpack schnürte.

FC Sonnenbühl 1:4 nach 1:0

Enttäuschung beim FC Sonnenbühl: Die Elf von Trainer Sascha Flaig verspielte eine 1:0-Pausenführung und unterlag dem FV Bad Urach mit 1:4 (1:0). »Dank einer Energieleistung in der zweiten Hälfte haben wir nicht ganz unverdient gewonnen«, erklärte Wittlingens Pressewart und Spielleiter Uli Krohmer nach dem 2:1-Erfolg gegen die SGM Steinhilben/Trochtelfingen. Beim Spielstand von 0:1 hielt Keeper Florian Möhrle den TSV im Spiel, indem er einen Elfmeter parierte.

Der SV Würtingen und der SV Auingen trennten sich torlos 0:0. »In der ersten Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten dadurch einige hochkarätige Torchancen, die wir aber nicht nutzen konnten«, erklärte Nils Brändle vom SV Würtingen. In einer ausgeglichenen zweiten Hälfte klärte Mika Strakeljahn für Auingen auf der Linie. (GEA)