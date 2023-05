So lief der Spieltag in der A-Liga Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die TSG Upfingen gewann mit 5:2 gegen den SV Auingen und bleibt Tabellenführer in der Münsinger Kreisliga A. Der Ligaprimus tat sich gegen die in dieser Spielzeit schwächelnden Auinger lange schwer. Erst mit dem Halbzeitpfiff glich Upfingen zum 1:1 aus, ließ nach der Pause aber keine Zweifel mehr an der Favoritenrolle aufkommen. Upfingens Routinier Patrick Kuch legte mit zwei Toren zur 2:1-Führung den Grundstein zum Sieg. Der FV Bad Urach musste sich dem FC Römerstein mit 2:3 geschlagen geben. Die Uracher kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand zu einem 2:2 zurück. Die individuelle Klasse von Römersteins Dreifach-Torschütze Mathis Kächele entschied diese Partie.

»Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben die Partie 90 Minuten lang kontrolliert. Das war ein absolut verdienter Sieg«, erklärte FC Sonnenbühls Keeper und Pressewart Benjamin Schweikardt nach dem 2:0-Sieg gegen den TSV Wittlingen. Am Mittwoch ist der FCS beim WSV Mehrstetten zu Gast, bevor das Spitzenspiel am Sonntag gegen die TSG Upfingen steigt. »Bevor wir uns auf das Topspiel konzentrieren, müssen wir unsere Pflichtaufgabe in Mehrstetten erfüllen. Danach freuen wir uns vor heimischer Kulisse auf ein schweres und intensives Spitzenspiel«, erklärte Schweikardt.

TSV Genkingen hat Mühe

Auch für den TSV Genkingen werden die nächsten Tage von großer Bedeutung sein. Nach dem 4:2-Erfolg gegen den WSV Mehrstetten wartet am Mittwoch der FC Römerstein. Die Partie gegen Mehrstetten gestaltete sich für die Genkinger unerwartet: »Es war deutlich schwieriger als gedacht. Wir haben den WSV auch aufgrund des Ergebnisses unter der Woche unterschätzt und uns schwergetan. Das war keine gute Leistung. Über ein Unentschieden hätten wir uns nicht beschweren dürfen«, resümierte Genkingens Abteilungsleiter Sven Saur. Am Mittwoch erwartet Saur eine andere Partie: »Römerstein wird aktiver sein als der WSV, das wird eine ganz andere Partie. In der jüngsten Vergangenheit haben wir gegen die Topteams sehr gut performt.«

Der FC Engstingen gewann nach Führung wieder nicht und trennte sich mit 1:1 von der TSG Münsingen. Auch die SGM Hayingen und der SV Hülben teilten sich die Punkte. In einer umkämpften Partie glückte dem SV Hülben der Ausgleichstreffer zum 3:3 in der 90. Minute.

Der TSV Holzelfingen konnte den Rückenwind vom 8:0-Kantersieg gegen den WSV Mehrstetten nicht mitnehmen. Bei der SGM Steinhilben/Trochtelfingen musste sich das Team von Trainer Sven Bahnmüller, der einst für den TSV Trochtelfingen spielte, mit 2:5 geschlagen geben. »Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer einen offenen und packenden Schlagabtausch. Holzelfingen konnte zwei Rückstände wettmachen, geriet aber mit dem Halbzeitpfiff durch einen Foulelfmeter in Rückstand. Nach der Pause haben wir einen Blitzstart erwischt und auf 4:2 gestellt«, berichtete Michael Eberle, der Pressewart von Steinhilben/Trochtelfingen. Holzelfingen zeigte Moral und hätte laut Eberle durchaus noch zum Anschlusstreffer kommen können, aber nutzte die Chancen nicht. »Für uns war es ein sehr wichtiger und insgesamt auch verdienter Sieg«, so Eberle. (GEA)