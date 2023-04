So lief der Spieltag in der Tübinger A-Liga

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Mit einem 5:1 (3:0) über die SF Dußlingen gelang es den Tübinger A-Liga-Fußballern der SGM Talheim/Öschingen, wichtige Punkte zwischen sich und der Abstiegsregion zu bringen. »Wir haben das stark gemacht, einige unserer Spieler haben hervorragende Leistungen gebracht«, schwärmte Spielertrainer Felix Wurster. Die Spvgg Mössingen musste im Aufstiegsrennen hingegen Federn lassen. Der Aufsteiger unterlag beim FC Rottenburg II mit 1:4 (0:1) und musste den direkten Konkurrenten SV Wurmlingen ziehen lassen. »Wir haben verdient verloren«, meinte Mössingens Coach Martin Wagner. »Auch in der Höhe ging das in Ordnung.« Die Wurmlinger gewannen ihre Partie mit 4:2 (2:2) gegen den ebenfalls auf Relegationsplatz zwei schielenden TSV Lustnau. Nun müsste es an den letzten Spieltagen schon chaotisch zugehen, sollte Wurmlingen seinen zweiten Platz noch verlieren. (ric)