So lief der Spieltag in der Reutlinger Bezirksliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der TSV Hirschau startete mit einem Ausrufezeichen in die neue Bezirksliga-Spielzeit. Der Titelaspirant gewann bei der SG Reutlingen mit 5:1. »Wir hatten uns nach der langen Vorbereitung viel vorgenommen. Umso glücklicher bin ich daher, dass wir unsere Arbeit auf dem Platz bestätigen konnten«, sagte Hirschaus Trainer Marco Calderaro. Von Anpfiff weg übernahmen die Gäste die Spielkontrolle und gingen nach 33 Minuten durch Adrian Müller in Führung. Doch nur drei Minuten später glich Christos Vasilopoulos zum 1:1 aus, zuvor verteidigte der TSV nicht energisch genug. Die Hirschauer aber zeigten sich davon unbeeindruckt. Nach dem Wiederanpfiff traf Benjamin Schiebel zum 2:1, ehe Cihan Canpolat per Hattrick den ersten Saisonsieg besiegelte. »Das war erst der Anfang. Wir wollten unbedingt gut in die Saison starten, aber der Weg ist noch lang«, so Calderaro.

»Wir waren ab der 60. Minute einfach nicht fit genug«

Deutlich spannender gestaltete der FC Rottenburg seinen Saisonauftakt. Mit der letzten Aktion in der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Melwin Ruckaberle den 1:0-Siegtreffer gegen den SV Walddorf. »Wir sind volles Risiko gegangen und wollten unbedingt den Sieg holen«, sagte FCR-Coach Marc Mutschler nach der nervenaufreibenden Partie. Dabei hatten die Rottenburger das Spiel im Griff, verpassten es aber frühzeitig das Spiel zu entscheiden. Zudem vergab Leon Oeschger in der 70. Minute einen Foulelfmeter. Nach einem langen Ball und Gestochere im Strafraum landete der Ball dann in der 96. Minute aber bei Ruckaberle, der dann doch noch den Sieg eintütete.

»Es war viel Gutes dabei, darauf können wir aufbauen«, lobte Mutschler. Der Landesliga-Absteiger TuS Metzingen startete mit einem 1:1 gegen die TSG Tübingen II in die Saison. »Wir müssen mit dem Auftakt zufrieden sein. Die Mannschaft ist noch nicht so eingespielt und haben zudem noch viele Urlauber«, lautete das Fazit von TuS-Spielleiter Thomas Zimmermann. Die Gäste aus Tübingen gingen bereits nach fünf Minuten in Führung und dominierten in der Folge das Spielgeschehen. Die Metzinger zeigten sich aber nach der Halbzeit verbessert und trugen das Spiel zunehmend in die Hälfte der Gäste. Letztlich war es ein Foulelfmeter, den Ismail Oguz (78.) zum 1:1 verwandelte.

Gäste wurden über Konter gefährlich

Ebenfalls Unentschieden spielte der TSV Eningen. Das Heimspiel gegen die SGM Dettingen/Glems endete 0:0. »Mit der Leistung müssen wir zufrieden sein. Spielerisch waren sehr gute Ansätze dabei, auf denen sich aufbauen lässt«, betonte Eningens spielender Abteilungsleiter Lukas Koschmieder. Dabei waren die Eninger die tonangebende Mannschaft, die sich auch immer wieder Torchancen erarbeite, dieser aber ungenutzt ließen. Die Gäste wurden vor allem über Konter gefährlich, aber Eningens Roland Schwittkowski hielt die Null.

Der Bezirksliganeuling Anadolu Reutlingen startete mit einem 3:3 gegen den SV Pfrondorf in die neue Saison. Umut Ogüt erzielte die 1:0-Führung nach 35 Minuten. Nach der Pause erhöhte Selim Korkmaz (58.) auf 2:0. Doch dann schwanden die Kräfte. Die Pfrondorfer kamen eindrucksvoll zurück. Zunächst traf Daniel Schreier (60.), ehe Marvin Heim (64.) und Max Höcketstaller (75.) die Partie zu ihren Gunsten drehten. Doch der Gastgeber bewies Mentalität, erneut Korkmaz sorgte für den Punktgewinn in der 87. Minute. »Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Aber wir waren ab der 60. Minute einfach nicht fit genug, um mitzuhalten. Umso glücklicher bin ich, dass wir nochmal so zurückgekommen sind«, erklärte Ogüt.

»Wir waren zu Beginn ein wenig nervös«

Einen Auftakt nach Maß erwischte auch der TSV Gomaringen. Im Duell der Aufsteiger gegen die TSG Upfingen setzte sich der TSV mit 2:0 durch. »Wir waren zu Beginn ein wenig nervös, aber in der zweiten Halbzeit waren wir dann besser und haben auch verdient gewonnen«, sagte Gomaringens Trainer Sevket Gencaban. Nix zu holen gab es für den Bezirksliganeuling SV Wurmlingen. Beim SV Zainingen unterlag die Elf von Sammy Egetemair mit 0:2. »Wir waren das bessere Team und sind sehr zufrieden mit der Leistung«, lobte Zainingens Abteilungsleiter Oliver Hintz. Ebenfalls erfolgreich startete der SSC Tübingen, dank des 4:0-Heimsiegs gegen den SV Hirrlingen. (GEA)