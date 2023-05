So lief der Spieltag in der Reutlinger Bezirksliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Fußball-Bezirksligist VfL Pfullingen U 23 wird nach der 0:1-Niederlage gegen den Tabellennachbarn SGM Dettingen/Weiler aller Voraussicht nach in die Kreisliga A absteigen. Vor dem Kellerduell trennten beide Mannschaften fünf Punkte, nun sind es acht. Der VfL, der sich bei einem Sieg noch berechtigte Hoff-nungen auf den Relegationsplatz hätte machen dürfen, steht nun mit leeren Händen da. »Wir sind rechnerisch noch nicht abgestiegen und werden bis zum Schluss kämpfen«, erklärte VfL-Sportvorstand Paul Stingel. Dettingen erzielte nach 22 Minuten durch Michael Quasthoff das Tor des Tages. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld stand Quasthoff frei vor VfL-Keeper Karl Eisele. Die Gastgeber zeigten einen mutlosen und lustlosen Auftritt. Vor allem in den entscheidenden Zweikampfaktionen zeigte sich, dass der Dettinger Wille, die drei Punkte zu holen, größer war. Nach dem Seitenwechsel hatte Pfullingens Elias Lachenmann die beste Chance auf den Ausgleich, vergab diese aber gegen Schlussmann Zawadi Chengula. »Wir sind natürlich alle enttäuscht, aber wir müssen kämpfen und dran glauben«, formuliert Stingel.

Walddorf 2:2 nach 0:2-Rückstand

Der TSV Eningen feierte einen 5:1-Kantersieg gegen die SGM Altingen/Entringen. »Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht und uns mit einem Sieg in dieser Höhe belohnt«, jubelte Lukas Koschmieder, der mit vier Toren Mann des Tages war. Nach einem Ballgewinn im Strafraum traf Koschmieder zur 1:0-Führung. Dann traf der Mittelfeldspieler per Kopf. Kapitän Marc Reinhardt hatte per Freistoßflanke assistiert. In der 17. Minute stand dann wieder Reinhardt im Mittelpunkt. Nach einer Ecke versuchte er, den Ball zu klären, erwischte aber einen Altinger und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Tim Seibold zum 1:2 aus Altinger Sicht. In der Folge wurde das Eninger Spiel fehlerbehafteter. Ein sehenswerter Pass in die Tiefe, gespielt von Stephan Rothweiler auf Koschmieder, stellte noch vor der Pause den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Eninger die spielbestimmende Mannschaft. Philipp Dennenmoser stellte auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte abermals Koschmieder, der erneut von Reinhardt bedient wurde. Koschmieder veredelte den langen Ball sehenswert per Lupfer. »Wer die Tore schießt, ist zweitrangig. Wichtig ist der Mannschaftserfolg«, resümierte der vierfache Torschütze und ergänzte: »Wir wollen die letzten Spiele schon als Vorbereitung für die nächste Saison nutzen. Deswegen nehmen wir unsere restlichen Aufgaben ernst.«

Spitzenreiter Croatia Reutlingen hat beim SV Hirrlingen eine Reaktion auf die zuletzt zwei Unentschieden in Folge gezeigt und mit 2:0 gewonnen. Von Beginn an hatte der Tabellenführer beste Chancen auf die Führung. Doch Hirrlingens Torhüter Tobias Wagner entnervte die Croatia-Offensive mehrmals. Im zweiten Durchgang machte der einsetzende Regen den Teams zu schaffen. Aber die Croatia-Offensive blieb geduldig und belohnte sich in der 70. Minute durch Ante Galic. Spielertrainer Jacob Ammann stellte dann in der 85. Minute auf 2:0. »Wir haben eine wirklich gute Vorstellung gezeigt. Vor allem unsere Defensiv-Abteilung verdient ein Sonderlob«, lobte Croatia-Präsident Nikola Solic.

Croatias Verfolger FC Rottenburg siegte mit 3:1 bei der SGM Dettingen/Glems. Dabei gingen die Gastgeber durch Markus Müller in Front. Aber Alioune Kane Diedhiou glich für den FCR aus, Patrick Francisco und im zweiten Durchgang Lennis Eberle markierten die Tore Nummer zwei und drei für den FC Rottenburg.

Ein Spiel auf hohem Niveau sahen die Zuschauer in Walddorf beim 2:2-Unentschieden zwischen dem SVW und der SG Reutlingen. Dabei startete die SG furios mit einer 2:0-Führung. Aber die Walddorfer kamen zurück und glichen aus. »Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben uns nach dem 0:2 nicht aufgegeben und uns dafür belohnt«, erklärte Trainer Benjamin Link. (GEA)